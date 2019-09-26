《老千：獨眼傑克》在韓上映後，獲得觀眾的熱烈支持，目前觀影人次已突破200萬！為了感謝觀眾支持，李光洙、朴正民、林知衍等人紛紛透過手機特效化身為「祝賀花圈」，李光洙說：「《老千：獨眼傑克》終於突破200萬人了，真的非常感謝大家，還沒觀賞的朋友，記得找多一點人到電影院來喔！」

《老千：獨眼傑克》由影壇才子朴正民、性格演員柳昇範和亞洲王子李光洙主演，日前公布的預告中，除了緊張、刺激的老千對決，還能看見不少創新元素，李光洙一改綜藝咖形象，挑戰高超撲克牌手技，及大膽裸露的畫面，為此劇添加了不少新的亮點。看過的觀眾紛紛表示「李光洙竟然有裸露戲，看到整個驚呆！」

《老千：獨眼傑克》在韓觀影人次突破200萬！李光洙、朴正民等人變身花圈感謝觀眾。（車庫娛樂提供）

《老千：獨眼傑克》是一部敘述五名老千在收到無敵卡片「獨眼傑克」後，將人生交付給賭盤的電影。導演權五光表示：「我本來就是《老千》系列的粉絲，曾經有想過如果這麼呈現的話會如何？」前幾個系列都是以「花牌」作為主題，這次打破以往的類型，採用「撲克牌」作為賭博工具，因為卡片大小問題，所以相當看重團隊合作，一個人完成不了的賭局，五個人聚在一起，將會形成非常魅力的組合，導演表示：「朴正民在這部電影中同時擁有主角都日出平易近人的個性，及成為老千時的帥氣模樣，可以說是表現得可圈可點。」

《老千：獨眼傑克》中，朴正民飾演傳說中老千單耳的兒子「都日出」，他表示：「對我而言，都日出是一位撲克牌技巧了得的老千，因為自尊心很高，所以從來不會輕易服輸。事前練習時，我經常很苦惱要怎麼表現這個人物的特質，以及如何搭配喜劇的元素，完美消化這個角色。」

曾與孔曉振交往的柳昇範，他過去在電影《柏林諜變》中的表現令人印象深刻，這次在《老千：獨眼傑克》裡飾演「獨眼團隊」的隊長，與朴正民有不少的對手戲，在片場中朴正民面對前輩的沉穩表現深感佩服，他表示：「柳昇範是位思考深入的人，與原本想像的模樣有些不同，而且如果他有問題，就會來問我或其他人，完全不會因為我們是他的後輩，所以就不好意思問問題，是一位不恥下問的好前輩。」該片10月4日在台上映。

《老千：獨眼傑克》李光洙大膽求愛，連林智妍都害羞了。（車庫娛樂提供）

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