距離東京帕運開賽倒數333天，列入參賽資格積分賽的2019永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，今天在高雄橋頭輪椅夢公園開打，首日舉行公開組單打賽事，地主選手廖克松首輪在「台灣內戰」中直落二勝出、挺進八強，八強賽他將遭遇大會第3種子、日本好手鈴木康平。

56歲的廖克松在單打首輪，以6：0、6：3擊敗認識25年的好友劉蒲生，賽後他笑說：「應該是抽到好籤，有燒好香！」天氣雖熱，但廖克松不以為意，「因為去年38度高溫，我還打了大概4小時的比賽吧！」

喜歡運動的廖克松因「脊柱裂」行動不便，接觸輪椅網球前，他以田徑(輪椅馬拉松)為主，也曾嘗試射箭、射擊等運動，1996年，打網球才約一年，他就答應劉蒲生的邀約，自費到日本福岡參賽，「那時我想看看世界的輪網是什麼樣子，看自己要不要繼續打。」結果，兩人一路打進決賽，包辦冠亞軍。

「第一次出國比賽我就拿亞軍！」廖克松說，比賽場地是沙地，大多選手的輪子被沙卡住，移動不順，「但我們兩個因為都會『翹孤輪』，一路打到最後。」

廖克松在國內賽事贏過大大小小獎盃，「家裡擺不下，媽媽很困擾。」他也曾到土耳其安塔利亞參加世界盃輪網賽。目前在疾病管制署工作的他，每周六練球維持體能和手感，「輸贏其次，比賽時我盡力而為，盡量做到自己想達到的。」他認為自己在場上有「張德培的精神」，「奮力拚球，這是我在球場上的堅持。」廖克松說。

每次在台灣參加國際賽，廖克松總以「來者是客」的心態，和外國選手交朋友，請他們吃小籠包等等，日本選手因為「松」這個字，稱他「麻將」、而韓國選手則以「蜂鳥」的韓文(beolsae)暱稱他。

明天廖克松將遭遇世界排名23的日本好手鈴木康平，這是雙方生涯首度過招，他準備以「降速發球」來迎戰，廖克松補充：「面對這些國手級的對手，盡力而為。」

其他台將今男單首輪戰績，非種子戴加揚今以2：6、0：6不敵日本鈴木康平，鄭漢棕以兩個0：6，不敵第4種子泰國好手蘇提（Suthi Khlongrua），而持外卡參賽的黃慶鑽0-6、1-6不敵斯里蘭卡軍人拉納維拉（R.A.L.S Ranaweera）；女單方面，三位台將今均無賽程，明天將與種子選手在8強賽交手。

(中時電子報)