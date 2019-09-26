出身美國籃球名校杜克大學的台銀洋將麥特瓊斯，26日在花蓮觀護盃展現三分神射功力，單場三分球投12中8，更攻下全場最高的33分，可惜台銀仍在延長加賽後，以96比101敗給泰國莫諾吸血鬼，瓊斯賽後說：「這場比賽太瘋狂了！」

「其實這場比賽我們有機會贏的，且逐漸展現團隊模樣，我相信再給我們多點時間磨合，我們可以更好，」瓊斯表示，「但別懷疑，我本來就是三分外線射手，我曾在高中單場投進13顆三分球，大學也有投進過7顆，所以今晚只算正常。」

麥特瓊斯在2015年幫助杜克大學奪下NCAA冠軍的隊友當中，8人進入NBA成為職業球員，其中最有名的包含威斯洛(熱火)、庫克(湖人)、歐卡佛(鵜鶘)、泰厄斯瓊斯(灰熊)等人，「真的很幸運能跟這些NBA等級球員成為隊友！」

但真正幸運的，或許是台銀教練團，因為在台銀總教練陳國維當初的設定，瓊斯應該是防守型球員，根本沒有想到他那麼會得分，畢竟當年他待杜克期間，身邊擁有那麼多得分能力傑出的隊友，才讓瓊斯轉為擔任防守型球員並不意外。

「瓊斯防守真的很棒，但我沒想到他今晚準成這樣，而且出手都很合理，幾乎都在發現沒有傳球機會下，他才會選擇出手，我只能說他的攻守表現都超乎預期，」陳國維說，「我們甚至還沒真正練過幾次球，很期待日後的練習成果。」

目前台銀1勝2敗，在競爭激烈的A組，很可能落居分組最後1名，導致29日沒有賽程，所以陳國維希望明天出戰寶島夢想家全力求勝，「到新球季開打前，我們極需盃賽機會，所以每場觀護盃比賽都很重要，當然希望打到最後1天。」

(中時電子報)