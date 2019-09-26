台北市副市長鄧家基上午在行政院會反應，玩具槍改造成具殺傷力的非法槍支，希望政府關切此事提供協助，蘇揆當場應允，下周就修「槍砲彈藥刀械管制條例」相關條文，逕送立法修法。

內政部次長花敬群指出，「槍砲彈藥刀械管制條例」第20條之1主要修法要點：第一，為源頭管理，即修正「模擬槍」定義，將「操作槍」納入「模擬槍」範圍並納管。其次為加強罰則，將販售、製造罰鍰從50萬元提升到150萬元，另對製造、運輸、買賣或交易，由過去的「報備制」改為「許可制」。

鄧家基在院會表示，玩具槍改造成具殺傷力非法槍枝的情形氾濫，因此在「槍砲彈藥刀械管制條例」修法之前，希望可用行政命令即時管制，亦即依行政程序執行法，建議行政院研擬頒布暫時性命令，以即時強制方式，限制業者販售容易被改造、形成具殺傷力的操作槍，發揮即時管制效果，避免改造槍枝持續危害城市安全。

蘇揆說，街頭槍聲大作的新聞，政府也拿出對策，一週內提出修法，從源頭防堵，讓不肖之徒沒漏洞好鑽、沒改造槍可持。中央地方攜手合作打擊犯罪，讓民眾更能安居樂業。

蘇揆指出，該案涉及兩方面問題，其一為製造「模擬槍」與「操作槍」規避法律規定，但卻極易改造為具殺傷力槍枝。其二為製造或販賣制式槍的刑責是7年以上有期徒刑，製造或販賣改造手槍是5年以上有期徒刑，刑度不一，若犯法者知道持制式槍與改造槍的刑度差異，即易鑽法律漏洞，因此請相關部會於下週行政院會提送修正法案，並送請立法院審議。

蘇揆並說，市面上不肖者所持的槍，絕大多數高比例達六成多都來自同一家廠商，政府規範不到，犯法者知道持制式槍及改造槍刑度差這麼多，豈容惡徒躲法律漏洞，下周院會就進院會送立法院，改兩個條文而已。

(中時 )