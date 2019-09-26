為了使身心障礙者有管道表達自己的想法，也為了讓社會大眾更加重視身心障礙者的權益，台南市每年都會舉辦自我倡議比賽，第9屆活動26日於玉井區德蘭啟智中心舉行，拿下第一名的參賽者振宇表示，如果公共空間無障礙設施能改善，父母就會放心讓他獨自出門，自己也能更加無拘無束的生活。
聯合國早在2006年通過身心障礙者權利公約（The Convention on the Rights of Persons with Disabilities；CRPD），我國也於2014年通過CRPD施行法，今年的自我倡議比賽，特別將題目訂為「CRPD與我」，與會的大小朋友，除了介紹個人興趣，也暢談自己對於工作、對於理想生活的想法。
本次參賽者包含兒童組以及成人組共計23位，第1名由德蘭啟智中心的振宇與小釣竿日間作業設施的巧文共同並列，第2名是衛生福利部台南教養院賢霖、蘆葦啟智中心附設泉源日間作業設施的慧芳，第3名則是伊甸幸運草社區日間作業設施的靖薇。
今年除了進行自我倡議比賽，也舉行了「易讀」比賽創作。易讀指的是將身心障礙者常用的權益問券調查表、教材、活動說明、政令宣導等資訊加以簡化，以圖文的方式在A4大小的紙張上呈現，這次是台南首次的易讀創作比賽，由各個參賽單位的工作人員與服務對象共同製作。
此次易讀比賽第1名由德蘭啟智中心的教保員曾思媛帶領巧文與慧卿拿下，評審之一的中華醫事科技大學語言治療系主任吳咸蘭表示，第1名的創作不管是圖、文都符合容易讀懂的條件，透過這個媒介，與身心障礙者能得到良好的溝通。
德蘭啟智中心主任楊美華表示，這次活動感謝台南市不同機構共襄盛舉，也期盼自我倡議活動不僅讓身心障礙者抒發自己的看法，也藉此讓身心障礙者的聲音能被社會上的更多人聽見。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。