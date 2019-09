第9屆自我倡議比賽26日於玉井區德蘭啟智中心舉行,身心障礙朋友努力表達自我意見。(劉秀芬攝)

為了使身心障礙者有管道表達自己的想法,也為了讓社會大眾更加重視身心障礙者的權益,台南市每年都會舉辦自我倡議比賽,第9屆活動26日於玉井區德蘭啟智中心舉行,拿下第一名的參賽者振宇表示,如果公共空間無障礙設施能改善,父母就會放心讓他獨自出門,自己也能更加無拘無束的生活。

聯合國早在2006年通過身心障礙者權利公約(The Convention on the Rights of Persons with Disabilities;CRPD),我國也於2014年通過CRPD施行法,今年的自我倡議比賽,特別將題目訂為「CRPD與我」,與會的大小朋友,除了介紹個人興趣,也暢談自己對於工作、對於理想生活的想法。

本次參賽者包含兒童組以及成人組共計23位,第1名由德蘭啟智中心的振宇與小釣竿日間作業設施的巧文共同並列,第2名是衛生福利部台南教養院賢霖、蘆葦啟智中心附設泉源日間作業設施的慧芳,第3名則是伊甸幸運草社區日間作業設施的靖薇。

今年除了進行自我倡議比賽,也舉行了「易讀」比賽創作。易讀指的是將身心障礙者常用的權益問券調查表、教材、活動說明、政令宣導等資訊加以簡化,以圖文的方式在A4大小的紙張上呈現,這次是台南首次的易讀創作比賽,由各個參賽單位的工作人員與服務對象共同製作。

此次易讀比賽第1名由德蘭啟智中心的教保員曾思媛帶領巧文與慧卿拿下,評審之一的中華醫事科技大學語言治療系主任吳咸蘭表示,第1名的創作不管是圖、文都符合容易讀懂的條件,透過這個媒介,與身心障礙者能得到良好的溝通。

德蘭啟智中心主任楊美華表示,這次活動感謝台南市不同機構共襄盛舉,也期盼自我倡議活動不僅讓身心障礙者抒發自己的看法,也藉此讓身心障礙者的聲音能被社會上的更多人聽見。

