「警察議員」張智冠轉戰鄉長失利，逐漸淡出政壇後，被舉發涉挪用助理費。法務部廉政署、東機組調查搜索3處，約談張智冠夫妻、證人、助理等6人到案，今晚花蓮地檢署檢察官認為夫妻二人涉貪污治罪條例罪嫌，犯嫌重大，且有勾串共犯、湮滅罪證之虞向花蓮地方法院聲請羈押禁見獲准，兩名「人頭助理」則以5萬元交保。

前花蓮縣警局刑大偵查佐張智冠，4年前從警界成功轉換跑道，披國民黨籍返鄉參選議員，一口氣衝出4648票，第一高票當選，比第2名無黨籍王燕美足足多了近千票。因平時為南區與警消權益喉舌，頗受地方好評，雖然首次擔任議員，便積極佈局轉戰富里鄉。

去年鄉長選舉對上政治老手陳榮聰，二人選情相當激烈，最後由陳榮聰當選鄉長。張智冠落選後也逐漸淡出政壇，不料傳出涉挪用助理費的疑雲。

張智冠家族在花蓮東里開西藥房，祖父張錦榮曾任七屆縣議員、三屆副議長，地方也認為並看好他，下一屆鄉長捲土重來，不過涉入官司增添變數。

(中時 )