前副總統呂秀蓮今發新聞稿表示，自從投入2020總統大選連署以後，不但得到基層民眾的支持，也獲得各界指標性人物的支持，目前喜樂島聯盟已在各縣市設立連署站，吸引許多民眾前往連署，已經蔚成一波的連署風潮。從目前連署的情況來看，呂秀蓮的支持者不分藍綠，她宣布目標達到40萬份連署書 ，應該不是一件困難的事。

新聞稿指出，呂秀蓮在17日上午正式宣布，接受喜樂島聯盟及其他政黨推薦，以獨立參選人身分參與2020總統大選。本周一喜樂島聯盟印好六十萬份連署書，分送全國四十多個據點，展開連署行動，引起各地的熱烈的反應。

律師陳長文除了自己連署之外，還公開表示，要幫忙衝連署，讓她成功代表喜樂島出征2020年總統大選，呂秀蓮指出，陳長文是她就讀台灣大學法律系的同班同學，對他在此此刻，願意挺身而出，表示感謝。

另外，她在23日邀請前立委張旭成、喜樂島聯盟副主席施正鋒、救國團主任葛永光與市議員羅智強等人，出席「藍綠對談斷交海嘯，如何因應」座談會，討論如何面對台灣不斷失去友邦的外交處境，羅智強、葛永光等人也當場簽下連署書。

她日前赴中廣，接受節目主持人趙少康訪問，除了得到趙當場的連署外，許多中廣員工聞訊後也進行連署，並在她上完節目後把連署書交給她，表示支持。

而在本土社團內，連日來也興起了一股連署的風潮，尤其是在媒體報導出現一連串抹黑的言論，包括作家顏擇雅認為，連署支持呂秀蓮，屆時被北京註記為「鐵桿台獨」，前往中國就有被捕的風險。這種似是而非的言論，反而激發人民的反感，逆向化為支持呂的一股力量，紛紛前往本土社團探詢連署的可能性，導致一些團體「被動」式進行連署活動，大家口耳相傳，連署狀況極為踴躍。

知名作家吳祥輝昨天下午二時，前往台北火車站附近天成飯店旁的統一超商前，擺攤進行連署，也得到民眾的熱情支持。

(中時 )