連續第3年在高雄舉行的永達盃國際輪椅網球公開賽，本屆賽事規格持續提升，首度採用即時比分系統，裁判組長張祝明說，「真的是一年比一年進步，方便選手了解賽事進度、也讓賽會運作更順利！」

今年永達盃裁判可以輕鬆利用手上平板電腦內建的比數系統，即時輸入比賽的局數變化，等待上場的其他選手，就能透過在球員休息區架設的電視螢幕，快速掌握前一場比賽的進度，方便準備調整，也讓賽事進行更順暢。

今年大會總獎金2.2萬美元，屬ITF2等級，冠軍積分190分，近三年張祝明都在高雄永達盃擔任裁判組長工作，他肯定大會用心籌辦賽事，「永達盃無論在布置和比賽環境上，都呈現高規格；每年來這裡都覺得很棒。」

張祝明補充，今年永達盃國際輪網賽的賽事等級提高，過去準決賽才會有主審，今年自8強賽起就有主審，每天有6位裁判執法，他說：「團隊最重要，裁判若有向心力、都做好本分，裁判長和裁判組長就會比較輕鬆。」

(中時電子報)