周杰倫（周董）日前和五月天阿信合作新歌〈說好不哭〉，上線4天內創下1.2億營收，10天Youtube頻道點閱率已破2千萬人次，雙天王合作威力驚人，此外阿信的潮牌「STAYREAL」與周杰倫旗下品牌「PHANTACi」首度合作，聯名推出「Hi FRENEMY!」系列單品，兩人更擔當最帥Model拍攝主視覺照，21日聯名款開賣後，不少「周太太」、「陳太太」興奮搶購，尤其周杰倫身上穿的牛仔外套，更在短短一日內賣完，銷售成績斐然。

周杰倫（周董）日前赴巴黎，身穿和五月天阿信合作聯名款外套。（PHANTACi提供）

周杰倫旗下品牌PHANTACi成立於2006年，阿信則在隔年2007年推出STAYREAL自創品牌，此次驚喜聯名推出21個款式，兩人也在IG上分享聯名款穿搭照，吸引粉絲揪團搶購，像是阿信曾穿過的寬版厚棉T成為必搶款，男粉絲則偏愛連帽長版外套、聯名寬版TEE及大容量聯名後背包，其餘商品更陸續缺貨斷碼，宛如搶購門票般激烈。

五月天阿信與周杰倫旗下潮牌推出聯名款，阿信擔綱Model帥氣展示。（STAYREAL提供）

兩人今年下半年也各自展開巡演活動，周杰倫即將在10月展開全新「嘉年華」世界巡迴演唱會，從上海出發，接著到深圳、南京和香港等地，明年將赴新加坡、馬來西亞開唱。五月天今年將在桃園國際棒球場舉辦10場跨年演唱會，9月28日拓元售票正式開賣。

(中時 )