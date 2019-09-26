林書豪加盟首鋼：5-7年前就知道會來大陸打球 22:262019/09/26 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林書豪正式亮相北京首鋼，展示其7號球衣。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 原本效力NBA多倫多暴龍隊的華裔球星林書豪，加盟CBA北京首鋼的發佈會26日下午舉行。林書豪表示，5到7年前就知道，自己會來大陸打球。 林書豪並提到，今年雖未收到NBA的合約，但收到很多其他聯盟提供的合約。他強調，「來CBA打球是我的榮幸」、「希望很快開始打球，今年會是很好玩的一年」。 (旺報 ) #林書豪 #nba #合約 #首鋼 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 怕北京不合作 德國秘密金援陸百億 04:292019/09/22 國際 林書豪坦承不了解CBA 只走自己的路 11:572019/09/22 體育 威盛攻5G 登陸車載、安控市場 04:102019/09/23 證券．權證 NBA》林書豪45歲每月可領5.7萬退休金 15:002019/09/23 體育 貿易戰火已延伸至科技戰、貨幣戰 04:102019/09/24 焦點新聞 十一將至 陸股ETF俏 04:102019/09/25 證券．權證 CBA》邁入第十年 林書豪笑稱自己變老 10:092019/09/25 體育 陸留學生銳減20％ 美慘失千億財源 10:412019/09/25 國際 陸媒《環時》社評：經濟超級大國？承受不起這個標籤 11:362019/09/25 兩岸 CBA》林書豪自帶按摩床 合約沒提前跳脫 10:052019/09/26 體育 體育熱門新聞 不到半小時宰大陸小將 戴資穎韓國賽晉8強 - 體育 觀護盃》台銀撿到寶！瓊斯三分球超神準 - 體育 CBA》林書豪自帶按摩床 合約沒提前跳脫 - 體育 做掉世錦賽銀牌 「羽球王子」韓國賽抵8強 - 體育 觀護盃》減肥成功！陳懷安想證明榜眼身價 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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