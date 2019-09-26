原本效力NBA多倫多暴龍隊的華裔球星林書豪，加盟CBA北京首鋼的發佈會26日下午舉行。林書豪表示，5到7年前就知道，自己會來大陸打球。

林書豪並提到，今年雖未收到NBA的合約，但收到很多其他聯盟提供的合約。他強調，「來CBA打球是我的榮幸」、「希望很快開始打球，今年會是很好玩的一年」。

(旺報 )