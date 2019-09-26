陳小春將於12月7日在林口體育館舉辦「Stop Angry」演唱會，他26日快閃來台出席記者會，僅停留半天就趕回香港，全因隔天有「任務」得照顧6歲兒子Jasper；52歲陳小春與應采兒結婚9年育有一子，問起會否打算再添一寶？陳小春語出驚人地說：「有！每天都在打！」嚇壞現場媒體。

陳小春隨後解釋：「每天都在努力，希望再生個兒子。」怎麼不想生女兒、人家總說女兒是爸爸的前世情人？陳小春笑回：「那是人家說嘛，如果是前世仇人怎麼辦。」透露兒子比較聽應采兒的話，「我很難叫得動他，不過這樣也滿過癮、滿爽，兩個男人相處，你逗我、我逗你嘛」。

陳小春出道35年首次在台舉辦萬人演唱會，聊起歌單，他表示國語經典歌都有，並考慮加入之前巡演沒唱過的〈男人與公狗〉，「不過這首歌的節目要怎麼編排要再討論，總不能唱一唱，台上出現一堆狗」；想法天馬行空的他，認為節目內容「只有想不到、沒有做不到」，開玩笑表示屆時或許自己站在公狗與母狗的中間唱歌。

陳小春視台灣為自己的福地，「歌手身份可以被認同很開心，讓大家知道『原來陳小春是會唱歌的』，來台灣發的第一張專輯，回香港就拿獎，對我是很大的強心針」，他當年來台發片跑遍北中南唱片行，「那是很甜蜜的回憶」。

陳小春今專程來台出席記者會。（粘耿豪攝）

陳小春今專程來台出席記者會。（粘耿豪攝）

(中時 )