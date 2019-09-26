白家綺連續2年接受環保署邀請，擔任「不塑大使」，她26日出席記者會分享好習慣，平時出門攜帶環保餐具，邀請周遭所有人一起做環保。老公吳東諺近日迎來30歲生日，她貼心準備驚喜，目前擁有2個女兒跟1個兒子的他們不打算再生。

談到吳東諺的貼心，白家綺甜蜜表示，「他可以自己一個人在家帶小孩沒有問題，孩子每個環節他都不只參與，而且樂在其中，覺得育兒這條路上我並不孤單，有老公陪我一起。」近日由於脹奶，上圍引發關注，她笑說：「對於上圍激增這件事，真的因為脹奶，大家不要有過多的幻想跟遐想，脹奶這件事情是非常自然的人體轉變，斷奶之後，就會回復到原來的樣子。」她覺得相當害羞。

白家綺感謝老公貼心。（陳俊吉攝）

白家綺認為自己對孩子教育很有原則，兩個女兒小時候都曾經因為買玩具在外頭哭鬧過，但她不為所動，「小朋友都很聰明，我絕對不會因為哭鬧就順服他們，如果是不應該做的事情，就算整條街都在看我，媽媽還是硬著頭皮堅持。」她笑稱自己「陪哭」過1.5小時，後來小孩知道此路不通，就再也沒有出現過這種NG行為了。

(中時 )