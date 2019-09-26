張克帆26日錄華視《天才衝衝衝》，「紅孩兒」10月6日將舉辦「紅孩兒TheBoys─三十周年音樂會」，他為回歸狂瘦18公斤，看起來神采奕奕、星味濃厚，他透露售票秒殺，連想為張媽媽買票都無法，只能給她工作證，請媽媽幫忙整理服裝。紅孩兒6成員只有他、湯俊霈以及王海輪結婚，他笑說：「湯俊霈是我們當中唯一有後代的，他有2個女兒，老大讀國中。」

張克帆表示，「我自己的演藝事業都暫停，今天是因為節目少一個人，我才來幫忙，綜藝還是沒放棄，將來希望6個不管台灣、大陸的綜藝，我們都可以一起去。」他從95公斤瘦到77公斤，現在每天練舞4小時，「新歌〈Shout Out to The World〉，向世界吶喊，既陽光又勵志，我們6個真的能做到。」他提及編舞老師是蔡依林的舞群成員，可想而知運動量真的很大。

張克帆瘦到容光煥發。（華視提供）

張克帆感性地說：「以前有首歌〈青春永遠不會老〉，30年後重唱這首歌，才覺得當時似乎就寫下了宿命，我們是在網路世代出來之前就解散，現在終於重新回歸。」字裡行間充滿感觸。

(中時 )