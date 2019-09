張克帆26日錄華視《天才衝衝衝》,「紅孩兒」10月6日將舉辦「紅孩兒TheBoys─三十周年音樂會」,他為回歸狂瘦18公斤,看起來神采奕奕、星味濃厚,他透露售票秒殺,連想為張媽媽買票都無法,只能給她工作證,請媽媽幫忙整理服裝。紅孩兒6成員只有他、湯俊霈以及王海輪結婚,他笑說:「湯俊霈是我們當中唯一有後代的,他有2個女兒,老大讀國中。」

張克帆表示,「我自己的演藝事業都暫停,今天是因為節目少一個人,我才來幫忙,綜藝還是沒放棄,將來希望6個不管台灣、大陸的綜藝,我們都可以一起去。」他從95公斤瘦到77公斤,現在每天練舞4小時,「新歌〈Shout Out to The World〉,向世界吶喊,既陽光又勵志,我們6個真的能做到。」他提及編舞老師是蔡依林的舞群成員,可想而知運動量真的很大。

張克帆瘦到容光煥發。(華視提供)

張克帆感性地說:「以前有首歌〈青春永遠不會老〉,30年後重唱這首歌,才覺得當時似乎就寫下了宿命,我們是在網路世代出來之前就解散,現在終於重新回歸。」字裡行間充滿感觸。

(中時 )