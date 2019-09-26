十一國慶大禮來的太突然！首艘075型兩栖攻擊艦下水！

近日下水的中共兩棲攻擊艦是首艘大型平頂兩棲艦艇，且正值世界各國大力發展此類多功能艦艇，中共的075兩棲攻擊艦因而受到全球矚目。大陸軍事專家指出，075型對共軍裝備體系完善與兩棲戰力提升有重要意義，未來在出口國際市場亦有很好的前景。

中共海軍專家李杰接受《澎湃新聞》專訪時表示，兩棲攻擊艦是中國大陸近年來繼航母、萬噸驅逐艦之後又一備受外界關注的水面戰艦，它的下水有對內與對外雙重的重要意義。

李杰表示，先前的船塢登陸艦主要偏重平面登陸，用於搭載氣墊登陸艇、常規登陸艇、裝甲車輛和人員，而新型兩棲攻擊艦的最主要投送工具是直升機。此外，兩棲攻擊艦還可以搭載武裝直升機甚至垂直起降戰鬥機，給登陸部隊提供火力支援，掩護登陸部隊登陸作戰。總的來說，兩棲攻擊艦更偏重垂直登陸。

海軍專家王雲飛則指出，中共海軍在海洋方向上面臨的兩棲投送的任務又非常繁重，遠端投送能力進一步加強的空間還是有的。因此，發展兩棲攻擊艦可以增加海軍的海洋投送能力，形成完整的遠海作戰能力。

李傑特別強調兩棲攻擊艦在對台軍事行動上的作用。他說，新下水的首艘兩棲攻擊艦可與海軍已有的多艘071型船塢登陸艦相互形成配合，提升立體登陸能力。「這將對中國海軍維護國家主權和領土完整起到很大的作用。」

王雲飛則認為，兩棲攻擊艦服役後，中共不僅可以加強近海防禦能力，而且其遠海防禦能力也將初步形成。它將與航母以及大型驅逐艦，共同構成遠海整體作戰力量。

報導說，目前全球使用兩棲攻擊艦國家不少，其中美國海軍數量最多，有9艘現役，2艘建造中。法國也裝備了兩棲攻擊艦，西班牙、韓國、土耳其、日本與澳大利亞等國也都已經裝備或正在建造。有些兩棲攻擊艦還設計了滑躍甲板，不僅可搭載多型號的直升機，而且還可搭載如AV-8鷂式攻擊機與F-35B等型號的固定翼戰鬥機，變成輕型航母。

隨著國際形勢的變化和技術的進步，越來越多的國家開始尋求兩棲攻擊艦，因此，兩棲攻擊艦成為國際軍火市場的搶手貨。中共在國際防務展上曾展示出口型兩棲攻擊艦模型，其中設計了直通甲板和4個直升機起降點，並艦艇隱身設計以及多種近防武器，外型類似法國「西北風級」。

李杰表示，以前大陸曾出口過一些登陸艇和登陸艦，但排水量都比較小，新的出口型兩棲攻擊艦和船塢登陸艦登場後，說明大陸兩棲戰艦出口邁向高端化。

(中時電子報)