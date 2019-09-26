陳女律師懷疑有外人介入這段婚姻。（陳鴻偉攝）

現年88歲曾擔任行政院副院長、國民黨大老徐立德，6年前與相差35歲的音樂家陳怡伶結婚，3年後兩人感情不睦，徐便與妻子進行離婚官司，25日高院判准離婚，引來陳怡伶不滿，26日晚間出面表示，她跟先生都有保持聯絡，感情不錯，還表是懷疑有外人介入，才導致離婚，她會持續上訴到底。

徐立德提起離婚訴訟主張，他與陳怡伶在2013年6月21日結婚，因生活習慣、價值觀的差異，他2015年初搬離與兒子同住，未再同居，2016年8月間，陳女與其父母發生糾紛多次怪罪他，並主動提出離婚的想法。

一審法院駁回徐立德請求，但高院審理後，認為徐男與陳女2016年後分開居住，未共同生活，且雙方互相怪罪並心生怨懟，陳女嘲諷徐將因無須扶養陳女而感到歡欣，徐亦接受陳女離婚的請求，兩造之婚姻因此發生破綻，判准離婚。

陳怡伶26日晚間出面表示，新聞媒體以「休妻」二字形容這場官司，她認為是負面的評價，已讓他跌入深淵，外界以為他沒有善盡妻子責任，但她鄭重聲明，她跟丈夫之間的婚姻向來融洽。

陳說徐後來搬走離家，她非常擔心先生的身體健康，一直透過手機軟體和他保持聯絡，徐立德還會送花、送水果給她，所以從來沒有不願修復夫妻關係。

但陳女出示雙方的簡訊只到2017年底，媒體詢問最近一次見到徐是何時？陳女表示是3月多時在一個聚會場合，但他身邊有秘書、保全把她「擋開」，兩人只能眼神對望。

陳女的律師李漢中更表示，他們懷疑整個離婚官司有外人介入、操作，暗指有人不讓徐立德和他的委託人聯繫，陳妻最後強調會繼續上訴，要守住她和徐立德的婚姻關係。

(中時 )