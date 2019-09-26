台北市長柯文哲又失言了嗎?柯日前接受專訪時，表示「若韓當選總統就要吃安眠藥，蔡英文連任吃鎮錠劑就好」。對此，資深媒體人許聖梅今(26日)接受《中時電子報》訪問，談到柯表示「忍不住想翻白眼」並嗆柯「鋼鐵幕僚爆你料」。

許聖梅表示韓國瑜沒有失言，柯才最常失言。（照片/游定剛 拍攝）

高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜上任後，積極推動市政讓庶民有感。豈料，柯P安眠藥說惹議再添一樁，柯文哲(25日)接受電視節目專訪，被主持人問到「韓當總統台灣會如何」?柯則回應「不敢想像、這會失眠」。柯又酸，若韓上任第一個月，全台安眠藥銷量一定會大增，並表示自己會趕快去囤貨。主持人再度追問，若蔡英文連任需要吃安眠藥嗎?柯則說那只要吃鎮錠劑就可以了。

柯P安眠藥惹議說，許聖梅受訪表示忍不住想翻白眼。（照片/游定剛 拍攝）

對此，犀利、敢言的資深媒體人許聖梅今(26日)接受《中時電子報》訪問時，忍不住先是翻白眼，並詢問柯「你知道你的核心、鋼鐵幕僚蔡壁如接受媒體訪問，把全部的事情都抖出來了嗎?許更吃驚表示「我的天啊！看了那篇報導，柯P你才要吃安眠藥吧！許無奈表示「實在不了解，有許多人喜歡黑韓國瑜常失言，我則不認為韓失言，反倒是柯才常失言，這種比喻非常不當，完全洗腦式根本搞不清楚現況」。

柯譏「韓當總統安眠藥需囤貨」許聖梅嗆柯：鋼鐵幕僚爆你料

許聖梅憤慨表示，原來9月9日柯辦就已經大概、清楚郭台銘不會選了，許並點出，這種情況下，9月9日後郭、柯還一同前往新竹城隍廟拜城隍爺、吃米粉，中秋節郭還拿月餅上門找了柯媽媽，當時柯媽還要大家支持郭選總統。而拜訪柯媽媽前，柯、郭辦都已經知道郭不會選了，到底在演哪齣?實在太可惡」許更憤怒表示「蔡璧如在得知郭不選時，認為幕僚就該有點事做，他們就手牽手相約去中選會逛逛」許更是狠酸「這又是演哪齣阿?演的比本土劇還厲害，你們怎麼不去報名金馬獎?許提點柯P，話不要多說，你的演技我給你按一個讚。記者追問許「柯說他要囤安眠藥」許冷笑回應「你就囤吧！我也覺得你要囤」。

面對柯說蔡英文再連任，許回應「已經快四年了，台灣經濟已經快到谷底，若蔡當選，對很多人來說就不是正經濟能夠解決的，柯P根本不了解民眾的疾苦」許更試問「世上苦人多」這句話，為什麼柯P不懂?蔡英文不懂?許表示自己真的不懂。

(中時電子報)