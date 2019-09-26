林書豪亮相北京首鋼首秀：盼激勵更多小朋友 22:262019/09/26 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林書豪加盟北京首鋼男籃新聞發佈會，強調他將每天開心打球。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 首鋼體育總裁秦曉雯、球隊主帥雅尼斯與林書豪出席發佈會。（取自中新網） 26日下午，林書豪加盟北京首鋼男籃新聞發佈會在首鋼籃球中心登場，林書豪首次在新東家大本營亮相，特別強調他將每天開心打球，激勵更多小朋友。 已是首鋼男籃一員的林書豪，與首鋼體育總裁、北京首鋼籃球俱樂部董事長秦曉雯，以及北京首鋼男籃主教練雅尼斯三人出席發佈會。 林書豪表示，「我希望可以每天很開心的打球，鼓勵很多小孩。打球是很好玩的運動，不要給自己太多壓力，我希望可以鼓勵很多小孩打球，每天上場很開心的打球，這樣就OK了。」 (旺報 ) #首鋼 #林書豪 #北京 #男籃 #發佈會 也許您會感興趣 推薦閱讀 曾遭北京逮捕 這位美官員將升白宮副國安顧問 07:002019/09/22 國際 中美戰略競爭 北京模式啟航 04:092019/09/22 焦點新聞 怕北京不合作 德國秘密金援陸百億 04:292019/09/22 國際 林書豪坦承不了解CBA 只走自己的路 11:572019/09/22 體育 NBA》林書豪45歲每月可領5.7萬退休金 15:002019/09/23 體育 競逐中南美 北京砸錢 華盛頓威脅 21:222019/09/23 國際 寧吉喆：陸對世界經濟增長貢獻率居首位 11:202019/09/24 兩岸 CBA》邁入第十年 林書豪笑稱自己變老 10:092019/09/25 體育 CBA》林書豪自帶按摩床 合約沒提前跳脫 10:052019/09/26 體育 林書豪加盟首鋼：5-7年前就知道會來大陸打球 22:262019/09/26 體育 體育熱門新聞 不到半小時宰大陸小將 戴資穎韓國賽晉8強 - 體育 觀護盃》台銀撿到寶！瓊斯三分球超神準 - 體育 CBA》林書豪自帶按摩床 合約沒提前跳脫 - 體育 做掉世錦賽銀牌 「羽球王子」韓國賽抵8強 - 體育 觀護盃》減肥成功！陳懷安想證明榜眼身價 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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