首鋼體育總裁秦曉雯、球隊主帥雅尼斯與林書豪出席發佈會。（取自中新網）

26日下午，林書豪加盟北京首鋼男籃新聞發佈會在首鋼籃球中心登場，林書豪首次在新東家大本營亮相，特別強調他將每天開心打球，激勵更多小朋友。

已是首鋼男籃一員的林書豪，與首鋼體育總裁、北京首鋼籃球俱樂部董事長秦曉雯，以及北京首鋼男籃主教練雅尼斯三人出席發佈會。

林書豪表示，「我希望可以每天很開心的打球，鼓勵很多小孩。打球是很好玩的運動，不要給自己太多壓力，我希望可以鼓勵很多小孩打球，每天上場很開心的打球，這樣就OK了。」

(旺報 )