郭富城和方媛結婚2年。（圖／達志影像）

53歲天王郭富城2年前和小22歲模特兒方媛結婚，去年底郭富城宣布老婆懷二胎，今年4月二女兒出生，最近郭富城和方媛被民眾直擊幫二女兒辦出生證明（出生紙）。今(26日)郭富城出席公開活動，透露因為工作忙最近才替小孩補辦出生文件，絕對不是忘記，也承認因超時辦理被相關單位罰了錢，「大概幾百塊（港幣），錢是要罰的，也沒辦法」。

郭富城2017年閃婚方媛，同年生下一女，今年4月再添一女，本月中郭富城來台攻小巨蛋開唱，方媛也帶著女兒來台北趴趴走。據港媒報導，郭富城今為健康程式站台，自曝二女兒很有肉，形容腿像米其林寶寶，先前他被拍到替二女兒補辦出生證明，問他為何這麼晚才去登記，他回答因為要父母親自前往領取，他工作忙走不開，所以拖到最近才有空辦理。

因當地法律規定孩子出生42天內要領出生證明書，郭富城坦言因此挨罰，但是是小錢，做錯事也無可奈何。他也透露上次帶妻女來台北開唱，有留一、兩天時間跟家人出遊，更指旅行是最好的充電方法，行程滿檔的他未來到外地開唱，打算都會跟公司申請幾天休假，在不影響工作狀況下順道度個小假。

(中時電子報)