謝章穎（右）在《綠蝴蝶》片中，把螢幕初吻獻給許孟甯。（緯來提供）

緯來電影台全新自製電影《綠蝴蝶》將於10月6日晚間9點全台首播。劇組今天（9月26日）釋出新劇照，男主角謝章穎不僅首次學打鼓，還把螢幕初吻獻給女主角許孟甯，也首次和男人嘴對嘴。

《綠蝴蝶》由游翰庭執導，巫建和、謝章穎、王真琳、楊傑宇、李純凱、許孟甯等人主演，還請來夾子樂團小應（應蔚民）、四分衛主唱阿山等人客串演出。故事以迷幻搖滾樂為故事發展主軸，闡述年輕人從毛毛蟲蛻變為蝴蝶的過程，描繪新世代的青年，急於追尋自我定位，希冀擺脫舊有思想價值，展翅高飛的心態。

導演游翰庭說：「這是我自己20多歲的青春故事，透過音樂創作寫歌、跟一群朋友團員廝混，找不到未來之中，藉由音樂、藥物、情愛探索，慢慢找到未來一絲絲曙光，劇本當初寫的時候是有框架在，很多情感面的表達是透過演員自身找到跟角色個性的連結呈現出來，到後來其實我有點快分不清，戲外的個性跟故事角色真的很match，尤其是章穎，殺青之際跑來跟我說，要跟角色道別很不捨」。

(旺報 )