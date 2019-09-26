財政部建議長照另闢財源或研議採行保險制，衛福部長陳時中也表示不排斥保險制，行政院發言人Kolas Yotaka今日表示，目前長照制度推動沒有財源問題，但就長遠來說，保險制是可以討論的內容之一。

衛福部次長何啟功指出，陳時中的說法是指這是一個考慮的方向。目前長照最大的問題，不管是保險制或是稅收制，最重要的還是先設立服務點，先提供服務，再來討論財源問題，目前稅收可以處理的就使用稅收；就長期發展部分，保險制是可以考慮的方向。

今年4月立法院通過「財政紀律法」，要求不得依據長照服務法將菸稅稅收提高固定比例，限定用於長照基金，限縮了長照財源調整比例，財政部因此發函衛福部建議另闢財源，或依據立法院附帶決議研擬採行長照保險制。陳時中25日在立院答詢時表示，他個人不喜歡保險制但不排斥。

Kolas 今天在行政院會後記者會面對記者詢問時表示，目前長照制度以及政策推行並沒有遇到財源困窘，陳時中的說法可能是答詢中一來一往時第一時間的回應，認為各種可能性可以討論；就長遠來說，這是可以討論的內容之一，但長照目前為止沒有財源問題。

(工商 )