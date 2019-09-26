總統蔡英文今日出席世界台灣商會聯合總會第25屆年會，她指出，過去3年來國際情勢變化很大，政府推動整體經濟轉型的成果逐漸展現，包括用前瞻建設投資台灣，並且擴大內需，吸引史上最大規模的台商回流投資，連外商也紛紛加碼跟進。今年是投資大爆發的一年，面對中美貿易戰，台灣將危機化為轉機。

蔡英文向在場世界台商表示，過去3年來，她每年都參加年會活動，沒有一次缺席。她認為，面對台灣的國際處境，台商朋友們用「一卡皮箱」闖天下的精神，以經濟撐起台灣參加國際經貿的空間，例如藉由協助編寫「台商經貿投資白皮書」，來提升台商在當地的政經地位；也組團到日本、瑞典和巴拉圭訪問，用民間力量來加強穩固台灣的經貿外交，她要表達最深的感謝跟敬意。

過去3年多來，國際情勢變化很大，但是政府努力改善經濟結構，多元布局，整體經濟轉型的成果漸漸展現出來。蔡英文指出，政府用前瞻建設投資台灣，擴大內需，吸引史上最大規模的台商回流投資，連外商也紛紛加碼跟進。今年是投資大爆發的一年，面對中美貿易戰，台灣將危機化為轉機。

經濟部去年也成立了「投資台灣事務所」，用單一窗口，協助大家排除投資障礙；至於課稅問題，上個月也推動了境外資金匯回專法，透過租稅優惠，吸引台商朋友調整全球資金布局，安心回台投資。

根據「美國商業環境風險評估公司」的最新報告，台灣的投資環境風險評比排名是全球第4名。許多知名國際大廠紛紛宣布來台投資，代表著大家看好台灣未來穩定的投資環境。台灣的競爭力跟創新能力，在國際間越來越受到矚目。根據「世界經濟論壇」（WEF）公布的「2018年全球競爭力報告」，台灣在「創新能力」部分是全球第4名，這表示台灣在創新方面的努力，已經受到國際的肯定。

蔡英文表示，因為有大家跟政府一起打拚，讓台灣在美中貿易戰的風暴中，經濟依然穩定成長，在今年第二季的經濟成長率，我們是亞洲四小龍第一。這些都是政府跟全體人民共同努力改革的成果，她要特別感謝台商好朋友們對政府政策的支持，面對台灣經濟轉型的關鍵時刻，她也要再次拜託大家，幫政府、也幫自己好好守住這些得來不易的成果。

(工商 )