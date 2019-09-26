中天《麻辣天后傳》27日晚間9點播出演藝圈真心話大冒險主題，邀請高雋雅、曾治豪、李妍瑾、范乙霏、壯壯等藝人前來挑戰。曾扮動畫《動物方程式》「樹懶」爆紅的高雋雅，媽媽是有「偶像劇之母」美稱的柴智屏，她透露不簽給媽媽的經紀公司，是怕太熟悉有既定印象，反而看不見自己的優點。

高雋雅錄《麻辣》挑戰真心話大冒險，第一個問題就是「說出媽媽3個缺點」，讓她直呼，「媽媽沒有缺點。」並改玩大冒險，沒想到卻被要求當眾嘴對嘴親吻大根，讓主持人利菁頭皮發麻表示，「爽到大根，嚇死大家！」另一位助理主持人李懿，也因為回答不出，「演藝圈線上的主持人誰不會主持？」而選擇大冒險，沒想到大冒險內容竟然是「舔你右邊人的耳朵」，正好那個人就是曾治豪，過程惹得現場來賓驚呼連連，笑聲不斷。

高雋雅（右）獻螢幕初吻給大根。（中天提供）

大根分享以前和朋友玩大冒險的經驗，朋友說：「你現在假裝是我，去睡在我媽媽旁邊10分鐘。」當下他覺得這又沒什麼，反正媽媽熟睡中不會被發現，但大根表示，「可怕的事來了，就是我也睡著了！隔天被朋友媽媽怒踹下床。」

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