邱勝翊（王子）與曾之喬（喬喬）26日出席藥妝店集點活動，喬喬前天才結束米蘭時裝周活動返台，坦言回來後累到無法從床上爬起來，現在還在調時差，她透露有天看完一場秀，想把握時間到米蘭大教堂頂樓觀光拍照，但因她實在太盛裝，所以全部的警衛都在防著他們，要求不能拍進行任何商業活動，喬喬喊冤：「我真的是觀光客！我只是想拍個觀光照放IG，因為來兩次了都沒上去過，卻被當犯人一樣！」

王子、曾之喬再度合體出席活動。（屈臣氏提供）

喬喬說，警衛要求不能拍商業的東西，她也跟對方強調沒有要拍，搞到最後，她們乾脆不帶專業相機上去，「我好像罪犯，所有保全都在盯著我。但很冤枉的是，我真的是要去觀光拍照而已，反而別的觀光客都可以帶專業相機！所以建議大家，要去觀光景點，不要穿禮服、不要長得太漂亮，如果太漂亮就戴口罩，才不會碰到困難！」

曾之喬日前受邀出席米蘭時裝周。（取自曾之喬臉書）

曾之喬日前受邀出席米蘭時裝周。（取自曾之喬臉書）

她說當時自己雖然身穿禮服，但還有穿著西裝外套，可能一頭黑髮在歐洲挺顯眼，加上又穿著高跟鞋，才會第一次遇到拍照拍得這麼委屈，「義大利人講話很挺直，又很高大，叫妳不要上去會覺得有點恐怖。不過他們也是很盡責啦，因為是重要古蹟，不能隨便讓大家拍廣告。但我真的很想告訴他們：我真的沒有！」最後他們只待了20多分鐘，拍了很多團體照。

邱澤日前被周刊拍到和張鈞甯車遊，曾和邱澤合作《必娶女人》的喬喬，聽聞邱澤大方承認「努力追求中」，驚呼：「這麼有guts！」被問是否看過邱澤的溫柔貼心行為，喬喬說，那時他們在戲裡不是一對，通常演員的相處關係會跟著角色走，對她而言，邱澤不能講最貼心而是最受用，他比較像大哥哥，會在旁嚴格盯著她有沒有認真演戲，在她不太專心時，還會跑到她旁邊提醒鏡頭正拍到她，他很願意給很多意見，2人不算熟，但是互相欣賞的演員。

曾之喬和王子自從《稍息立正我愛你》之後，螢幕情侶形象深植人心，已多次搭檔出席代言活動，光是2年內已4度幫同一家藥妝店合體代言，喬喬笑說，「一則以喜，一則以憂。喜是當時的CP形象還停留在大家心裡，憂則是還沒有突破自己，仍停留在2年半前的那檔戲」。她認為，一部戲有中的CP，差不多可以留在大家心裡2年半到3年。被問膩了嗎？喬喬說「不會耶」，王子在一旁點頭，但後來解釋「我點頭是認同妳的不膩」。王子說，每次跟喬喬出席活動，兩人不用特別事先對過，也都會有新火花和效果。喬喬也說她喜歡有伴一起參加活動，「我是團體的料，有搭擋時我的表現通常比一個人更好，因為我會玩得更開心」。

王子、曾之喬再度合體出席活動。（屈臣氏提供）

王子、曾之喬再度合體出席活動。（屈臣氏提供）

(中時 )