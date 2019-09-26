港府首場「社區對話」晚上7時至9時在灣仔伊館舉行，行政長官林鄭月娥聯同四名局長出席。林鄭於開場白說，無論什麽身份、立場的人，都好焦慮，整個風波由特區政府提出修例引起，最大責任是特區政府，希望大家支持下，行出艱難一步。

林鄭表示，社會過去一段日子對特區政府信心、對她信心下降好多，很多人擔心現在無有利環境對話及周末假期會再出現暴力抗爭，但無論再艱難，直接對話應該開始。

林鄭月娥指，無錯是聽了很多次「五大訴求」，但現在香港的問題比五大訴求更加廣泛，存在很多深層次矛盾。這三個月來市民看電視、不敢出街，以後香港應該怎麽樣走，需要政府與市民直接對話。她指，對話不是公關秀，而是找出方法令香港變得更好，未來一連串、不同形式對話將會開始。

擔任主持的政制及內地事務局政治助理吳璟儁表示，已邀請200人出席對話，比原定150人多，以防有人決定缺席，而是現時有約130人現身。

他指每輪將會按三個座位區各抽出2人發言，然後由官員回應，而大原則是不滋擾對話、暢所欲言和互相尊重。

(中時 )