菲律賓東北東方海域的低壓會否成為第18號颱風米塔，氣象專家正密切關注！根據歐美最新預測，91W低壓走勢西修，未來若它速度加快，且移動到太西側才北轉，將對台灣構成危脅。由於91W所處環境利於發展，佑計幾天內成為颱風的機會偏高。

台灣颱風論壇今表示，根據下午最新的歐美主流數值，91W都明顯出現西修的趨勢，雖然修正後的預測離台灣還有段距離，但這個西修趨勢會否持續，很值得觀察。

目前幾乎可以確定的是，91W會是個拋物線北轉的系統，關鍵就在它會選在哪裡才北轉？這點還未知，要密切觀察。

台灣颱風論壇指出，如果現在走慢一點，還遠遠的就北轉，那對台灣來說，當然就是觀賞用，但，如果跑太快，跑太西邊才北轉，那台灣這邊就要特別注意啦。

目前91W處在的環境不錯，幾天內發展為颱風的機會蠻高的，無論91W最後距台遠近，下周一會是最接近台灣的時刻。

(中時電子報)