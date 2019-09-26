針對台灣政局第三勢力人物優劣，銘傳大學公共事務學系助理教授陳欽春提出精闢看法，他指出，前立法院長王金平與呂秀蓮都積極爭取2020，都是政壇「最後一役」，但王金平沒有論述能力，與呂秀蓮相較天差地遠；王金平打的是代理人的戰爭，就是靠政黨、就是靠組織，這不是第三勢力應該具備。

據《中評社》報導，陳欽春認為，第三勢力的想像有兩種，即是「由上而下」、「由下而上」的兩種模式，前者就是傳統政黨競爭，來不及獨立參選、登記連署，就要從政黨提名拿到門票，就會碰到「理念」硬撞「現實利益」，「由上而下」最終利益妥協；「由下而上」模式則是任何人都有機會、都有新的組合。

陳欽春分析，柯文哲確實想收編「郭台銘、王金平」力量，想把第三勢力收編成白色，可惜最後是用「政黨」來收編，印證失策，越是算計，已不再是當初的素人阿伯，搔頭、義憤填膺講出老百姓的心聲，現在被看成是「政客」。

他指出，郭台銘角色轉換太快，畢竟他是商人，商人轉政治要有磨合期，政治不是追求利潤極大化，不是有錢就可以選舉。他建議郭如果聰明，就不要再出來了，如果拿親民黨提名門票，只會耗損政治能量。

而呂秀蓮這次代表喜樂島參選，漸漸讓人看到新的論述，特別是主張「不分藍綠、兩岸和平」，類似當年柯文哲喊「兩岸一家親」。同樣是「最後一役」的王金平，就沒有看到跟呂秀蓮一樣提出新論述，還是維持「由上而下」模式，也是玩傳統的組織及政黨，就是代理人的戰爭，就是靠政黨、就是靠組織，以前叫樁腳投誰就投誰，但現在世界已經改變了。

(中時電子報)