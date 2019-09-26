蔡逸帆、Vicky、金友莊、葉家妤、陳立芹、章家瑄錄27日播出的中天節目《小明星大跟班》，大聊「我為何生第二個小孩，我的愛只能給一個人。」主題，分成兩組討論「多胎」、「一胎」的優缺點，由未婚女藝人代表夏宇童、瑪莉亞及18名未生育女性組成觀摩團進行投票。

前主播蔡逸帆透露，她體質不易受孕，女兒是試管嬰兒又早產，懷孕過程更是吃了不少苦頭，夫妻倆都非常珍惜，認為生一胎已經足夠，且一胎較能顧及小孩的精神及物質需求。蔡逸帆表示，目前已上小學的女兒，一周學6項才藝，「都不是我逼她的，她說媽媽我想學，我就說，想學一定要學2年以上，我不會讓你半途而廢，會全心全意陪伴，所有過程都會親自參與，這是一胎才做得到的。」 她還堅信旅遊可增廣見聞，一年安排2、3次全家旅遊，但如果生多胎，可能出國一次須花費數十萬，一胎的經濟負擔比較輕。

金友莊支持生多胎。（中天提供）

至於生一胎，小孩未來的負擔會不會過重？蔡逸帆回應，有好朋友因生第二胎，把辛苦存錢買下的房子忍痛賣掉，「如果我只生一胎，我可以把小孩顧得很好，也可以把我和老公生活品質顧好，甚至小孩的學費，我也已經存到大學，可以慢慢進行理財規劃。」不只如此，她為了減輕女兒負擔，已經替自己保好長照險，連安養中心都已看好，「我希望女兒未來可以放心，會有專人照顧我們。」

支持多胎代表金友莊，目前育有2女1子，她在女兒阿寶（葛子楊）3歲左右，才生下老二寶弟（葛兆恩），她透露阿寶3歲前，只能獨自玩遊戲，讓她看了好心疼，「如果只生一個我寧可不要生。」金友莊認為，多胎並不會無法滿足小孩的需求，像女兒阿寶小時候，家裡經濟狀況不是很好，但她仍想讓小孩學才藝，買了小提琴、直笛，但小孩連看都不看，「我決定不逼他們學才藝，後來小孩對吉他、薩克斯風有興趣，自己打工賺錢去學，老三則喜歡韓國舞蹈，就跟姊姊一起學，自己喜歡會更積極去學。」

(中時 )