土耳其第一大城伊斯坦堡附近馬爾馬拉海（Sea of Marmara）下午發生規模5.7地震，引發巿民驚慌，奔出建物在戶外等候。目前已知有清真寺尖塔被震斷，暫無傷亡通報。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，坎迪里氣象台（Kandilli Observatory）測報數據顯示，這起規模5.7地震發生於下午1時59分（台北時間晚間6時59分），震央在伊斯坦堡斯里烏里（Silivri）外海，震源深度為11.9公里。

據土耳其文「自由日報」（Hurriyet）報導，伊斯坦堡阿瓦奇拉爾（Avcilar）的突肯麥茲清真寺（Tukenmez Cami）其中一根尖塔被震斷。

閉路電視畫面顯示，地震發生時，在商店裡的民眾立刻奪門而出。電視台直播畫面則可看到，地震後大批巿民在街頭守候，許多學校引導學生離開建築，暫時安置在空曠地區。

根據包括「土耳其台灣同鄉會」在內的旅土耳其台灣人Line群組，有成員表示，這起地震「搖很大」、「晃了大概15秒吧，一樓也滿有感的」、「整個公司的人跑出辦公室，還有人哭了」 。

截至目前，官方沒有發布傷亡通報。

據土耳其災害與應變管理署（AFAD）指出，斯里烏里24日也曾發生規模4.6地震。

(中央社)