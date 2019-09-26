為促進農林漁牧業產業轉型與升級，政府進行多項改革，行政院農業委員會26日下午在麻豆區農會召開畜牧產業亮點座談會，由畜牧處處長謝耀清主持，有近200名產業代表及農民參加，與會者關心的淘汰鴨去化、畜禽廢棄物污染處理、缺工等問題，農委會逐項回覆，並承諾針對缺工等跨部會議題續予協助。

近3年來政府推動多項農林漁牧業改革，為讓農民朋友了解政府現行政策及利多，由畜牧處處長謝耀清帶領多位同仁說明各項重要措施及成果，並與農友進行雙向溝通與交流。

在畜牧污染防治措施上，為協助畜牧產業永續經營，農委會除持續輔導畜牧場完善污染防治措施，強化牧場自主處理效能外，亦輔導畜牧場將所產生的廢棄物與廢水朝資源化再利用方向處理，以符合環保法規規定及達到循環農業經濟之目標。

農委會表示，未來推動重點政策包括「維持既有廢水處理設施功能、強化資源化利用體系」，由畜試所成立技術輔導團8處，另配合台糖循環農業園區規畫及建置，以及補助畜產試驗所建置現代化豬舍，作為未來產業複製參考。

此外，「建構禽畜糞由牧場到農田處理鏈」、「建構就地、就近處理死廢畜禽機制」亦是推動重點。透過地方政府輔導整合，將禽畜糞妥善前處理後，再送堆肥場再製作成堆肥。協助無化製場之縣市政府，規畫共同處理設施，以解決死廢畜禽去化問題，另示範推廣畜牧場購置生物處理機，於場內自行處理。

謝耀清表示，座談中畜禽產業代表及農民朋友提供許多寶貴建議，政府會持續傾聽大家的意見，並配合滾動調整畜牧產業政策，使政府施政符合產業實際需要，有些問題也許無法在短期解決，但會一步步穩健進行，讓大家看到成績。

(中時 )