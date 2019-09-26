（22:24更新內文）針對自由時報報導指控婦聯會按月「供養」蔣夫人宋美齡女士，婦聯會發出新聞稿，指出宋美齡一輩子為中華民國及婦聯會奉獻，而當時在美國照顧她晚年生活的我國駐外人員又因為國家財政困難，導致生計出問題，婦聯會協助伸出援手，有甚麼不對？

婦聯會指出，該會創會主任委員蔣宋美齡女士晚年身體孱弱，適逢國家財政困難，駐美國安特勤及醫護人員每人每月僅支給生活費450美元，後雖調至650美元仍不敷基本生活所需，遂協調由婦聯會提供每人每月350美元之生活補貼，計7000美元，其餘補貼紐約寓所必要費用。

婦聯會表示：該筆金額絕大多數用於我國駐外人員的生活補貼，其餘各項用度亦有記錄，黨產會知之甚明。蔣夫人一生為中華民國及婦聯會募款不計其數，涓滴歸公，交由委員會保管做公益使用。況且生前一直擔任本會主委，處理各項會務。婦聯會在其人生最後數年協助國家駐外人員解決生計問題，何不當之有？

婦聯會主委雷倩補充說明，當時國家沒錢，這些照顧蔣夫人的駐外人員的本薪留在台灣養家，在紐約只有生活費，沒有薪水，所以非常辛苦，經過婦聯會補貼每人每月350美元後，才湊成每月擁有1千美元的生活費，這在紐約只是勉強能度日的金額。

(中時 )