他牌廠商氣炸留言。(取自PTT)

以「#獨立思考」聞名的人氣網紅Joeman，近日為知名氣炸鍋拍攝開箱影片，意外引發爭議，還讓他牌氣炸鍋廠商也氣炸，在影片下方留言怒嗆是抹黑手法、惡意攻擊。雖然Joeman事後火速下架該影片，可惜影片早被網友備份瘋傳。

為何拍一個氣炸鍋可以拍到廠商氣炸？從網友備份的影片中，原來Joeman將2台不同品牌的氣炸鍋比一比，同樣以180度溫度、5分鐘來烤麵包，想不到一片烤得黃金酥脆、他牌氣炸鍋則是烤得焦黑，連他本人也驚呼：「怎麼烤成這樣！」

該影片就意外引來他牌氣炸鍋廠商不滿，留言怒嗆「我們能接受公平公正的比較，但是用抹黑手法，惡意攻擊，原來身為大品牌手段卻不怎麼高尚，麵包在這麼高的高度，五分鐘的時間，任何品牌氣炸鍋都是會有相同燒焦結果。」更痛指Joeman有失知名網紅的格調，將轉貼該影片至各大社團，讓大家評評理。

對於Joeman氣炸鍋開箱文，意外氣炸他牌廠商大成功一事，網友反應大不同，「用到廠商氣炸，真不簡單」、「不會把他牌貼起來真的菜」、「做比較都不遮一下，挺敢的喔」、「他牌的鐵架是拿來放外鍋隔熱，他拿來墊高就離加熱圈太近，原廠有說明禁放鍋內」、「就是用錯誤方式使用，沒看說明書」、「烤麵包他牌的背面完全沒烤到，我就不信網子低一點就會烤均勻啦」。

(中時電子報)