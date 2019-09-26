總統府23日公布總統蔡英文36年前，透過打字機繕打好的400多頁論文原稿，並於27日10時起開放民眾在「台灣博碩士論文知識加值系統」查閱全文。不過被發現，拿著盒子的人戴白手套，拿論文的人反而沒戴手套，網友笑稱，原來裝蔡英文論文的盒子比論文原稿重要多了！

總統府說，完整論文將授權國家圖書館，開放大眾閱覽，在國內就可以看得到；府方同時提出6點釋疑闢謠，回應外界。

對於蔡總統倫敦政經學院（LSE）博士學位與畢業論文議題爭議，總統府發言人黃重諺、張惇涵、律師團代表黃帝穎等人下午在總統府召開記者會。現場公布蔡總統論文原稿，總統府工作人員戴著白手套，小心翼翼地從盒中取出泛黃的文件。

黃重諺說，蔡總統36年前的論文是一張一張靠著打字機打出來的，為昭公信，並鼓勵國際貿易法學研究，完整論文將授權國家圖書館，開放大眾閱覽，府方已與國圖聯繫，希望在最短時間內讓大家可以看到。

國圖館長曾淑賢今（26）日說，將於明天上午10時起開放民眾在「台灣博碩士論文知識加值系統」查閱全文。

曾淑賢今天傍晚接受中央社記者電訪表示，下午5時左右已收到總統府辦公室主任詹志宏送來的蔡總統博士論文電子檔及授權書，國圖需一些時間進行技術處理，包括壓浮水印等，明天上午10時公開上線，民眾可以瀏覽，也可以下載及列印。

不過網友發現，諮議林家如是戴白色手套拿著裝原稿的盒子，發言人張惇涵拿論文原稿，反而沒有戴手套，網友笑稱，原來盒子比原稿還要重要、寶貝！

(中時電子報)