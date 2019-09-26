台視、八大新戲《你那邊怎樣・我這邊ok》日前官方臉書公開讓觀眾票選播映方式，創造台劇史上首次由觀眾參與票選播出方式，從本週起，改為同週雙線各播一集。本週五最新劇情，飾演社會線菜鳥記者的曾沛慈災難不斷，繼上回偷拍成落湯雞後，這回與新加坡演員黃俊雄受困於海上，拍攝當時遇海況不佳、驚濤駭浪，導致船上劇烈搖晃，曾沛慈在遊艇上狂吐三次，苦笑說：「來不及感覺害怕！」

《你那邊怎樣．我這邊ok》劇中因遊艇拋錨，曾沛慈（左）與黃俊雄（右），兩人受困於海上。（拙八郎提供）

曾沛慈劇中飾演新鮮人社會線菜鳥記者劉維芸，上回被長官海裕芬（飾演阿梅）下指令偷拍資深女星，偷拍不成而狼狽落水後，這回因遊艇在海上突然拋錨，曾沛慈和黃俊雄兩人一起受困大海。曾沛慈回想起那場戲，當天出海拍攝後，遇上暴風雨、浪潮高2公尺，在海上折騰將近有45分鐘才得以折返回港口，而待在劇烈搖晃的遊艇上，對她來說超刺激，除了狂吐，她也在遊艇上認真禱告。比起上回落水，她覺得這回在遊艇上遭遇大風大浪像是經歷一場「出海驚魂記！」

不過，對自己要求頗高的曾沛慈，不諱言拍攝時只要一聽到「Action」、看到攝影機，就會立刻進入拍攝模式，會讓自己進到最專業的狀態，所以對她來說工作是可以克服自己的恐懼。

曾沛慈（左）與黃俊雄（右）兩人受困於遊艇上。（拙八郎提供）

當天和曾沛慈拍攝受困在海上的黃俊雄，對那場戲也感到驚心動魄。黃俊雄與曾沛慈首度合作拍戲，他大讚曾沛慈是一位甜美、心地善良、沒心機的大剌剌傻大姐，爆料與曾沛慈拍戲容易發生好笑、有趣的事情，在拍攝現場更是對他照顧有佳。隨著劇情發展，曾沛慈與黃俊雄將有更多親密對手戲，曾沛慈為了獲得長官阿梅認可，與黃俊雄交換條件，兩人私下追查ATM盜領案，追出曖昧情，也將擦出愛的火花。

本週五新加坡線，ATM盜領案消息已傳回新加坡，藍正龍（飾演郭豪森）除了面臨集團爭相強奪銀行資源的壓力，也必須著手處理騰昇銀行ATM盜領案事件，但同時在招待所那晚發生的命案仍在他腦中揮之不去，所有事壓得他喘不過氣。《你那邊怎樣．我這邊ok》每週五晚間10點台視首播、每週日晚間8點八大戲劇台播出，每週兩集，台灣線、新加坡線各一集。

(中時 )