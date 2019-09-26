光良參加莊鵑瑛（小球）與布萊克薛薛主持、靛癮製作出品的網路音樂實境節目《交給我們巴》，他帶著咖啡一早來到民宿幫創作大使們加油，甚至以大馬學長的身分，不吝指導同鄉後輩李佳歡，當李佳歡彈琴創作有點卡關時，他無預警伸出援手，由後方環抱她共彈，讓所有人直喊「已融化」。

光良親自指導李佳歡，面對大學長盯陣，她不免一陣緊張，但很有愛的光良適時指導，還從她後方環抱「四手聯彈」，全場直呼他「暖男」，李佳歡則說：「身為大馬後輩，對光良哥有種神一般的尊敬，沒有想到有一天會受到神的教導，有美夢成真的感覺。」

光良（左）親自教學。（靛癮製作提供）

光良表示，目前坊間都偏大型、重口味的音樂節目，但台灣竟有為了回歸音樂人本色、量身打造的原創性實境節目，一定要好好力挺，他和首次見面的許書豪相當投緣，兩人都學錄音工程，意外擁有聊不完的話題。《交給我們巴》第2集將於30日周一晚上10點在ETtoday播吧播出，10月6日周日晚上9點在Yahoo TV重播。

(中時 )