《綜藝新時代》本周帶大家來到桃園中壢最大的新明市場，藝人分兩隊要找路人用黏土來捏美食，而阿翔隊苦惱要找哪位路人時，張勛傑自告奮勇推薦人選，該人選頭上戴著客家花布，綁著雙馬尾的髮型，可愛模樣讓張勛傑感覺很有「演員」，正當阿翔隊感到困惑不知是哪位演員時，他才解釋是「眼緣」，讓其他隊員哭笑不得。

阿翔拿著這位有「眼緣」路人捏出來的成品，在市場內詢問商家攤販是什麼在地美食，竟造成街頭巷尾婆婆媽媽們熱議，大家紛紛討論到底是什麼東西，宛如發現新物種一般，看到此景的阿翔忍不住學了一段新聞記者現場播報，為這可愛的畫面增添趣味。

阿翔（右）驚慌失措轉身就跑。（民視提供）

節目最後來到中壢國民運動中心的籃球場，在這裡等著眾藝人來踢館的是桃園璞園籃球隊的林金榜、吳岱豪及呂奇閔，當三位身高平均超過190公分的球員現身在藝人面前時，尤其吳岱豪硬是比浩角翔起高出兩顆頭，而浩子也向對方提出挑戰，阿翔則發下豪語要從吳岱豪面前抄走球，只見吳岱豪運著球衝過來，阿翔驚慌失措轉身就跑，其他藝人大笑，阿翔無辜表示，「你們有看過一輛卡車衝過來，還不趕快跑的嗎？」

(中時 )