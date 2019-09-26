義大利記者波羅梅第（Paolo Borrometi）今天獲頒彼德．麥克勒勇氣與道德新聞獎，他因報導西西里島黑手黨的活動而遭到攻擊，如今生活在警方保護下。

法新社報導，36歲的波羅梅第曾在義大利艾吉新聞社（AGI）工作，2013年成立新聞網站La Spia，報導犯罪集團在地方農業綜合企業中所扮演的角色。

波羅梅第2014年遭到兩名蒙面男子攻擊，肩膀受到永久性傷害。事後他離開西西里島（Sicily）到羅馬定居，自此接受警方保護。

他住在摩第卡鎮（Modica）的家人也遭人企圖縱火，幸未得逞。

波羅梅第在紐約市立大學（CUNY）接受頒獎後說：「我怕死，這是事實。我不知道我還會不會組成家庭，或會不會有小孩。」

他並說：「不過當記者是我的夢想，而我也堅持這個夢想，成了一名記者。」

波羅梅第將這個獎項獻給3名在工作時遭殺害的記者，分別是馬爾他調查記者加利西亞（Daphne Caruana Galizia）以及義大利記者梅加里齊（Antonio Megalizzi）和雷傑尼（Giulio Regeni）。

彼德．麥克勒勇氣與道德新聞獎（Peter Mackler Award for Courageous and Ethical Journalism）2008年創設，以表彰具勇氣和道德的新聞從業人員，也紀念同年因心臟病去世的法新社資深記者彼德．麥克勒（Peter Mackler）。

(中央社)