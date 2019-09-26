基隆潮藝術開幕晚宴「潮味」辦桌，26日晚間在正濱漁港正式登場，現場更為阿根納造船廠正式對外試燈，現場200盞燈光同時亮起，讓這座文化資產展現另一種迷人的新風貌。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆潮藝術開幕晚宴「潮味」辦桌，26日晚間在正濱漁港正式登場，現場更為阿根納造船廠正式對外試燈，現場200盞燈光同時亮起，讓這座文化資產展現另一種迷人的新風貌。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆潮藝術開幕晚宴「潮味」辦桌，市長林右昌力邀民眾登船賞港邊夜景。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆潮藝術開幕晚宴「潮味」辦桌，26日晚間在正濱漁港正式登場，現場更為阿根納造船廠正式對外試燈，現場200盞燈光同時亮起，讓這座文化資產展現另一種迷人的新風貌。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆潮藝術開幕晚宴「潮味」辦桌，26日晚間在正濱漁港正式登場，現場更為阿根納造船廠正式對外試燈，現場200盞燈光同時亮起，讓這座文化資產展現另一種迷人的新風貌。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆潮藝術開幕晚宴「潮味」辦桌，26日晚間在正濱漁港正式登場，現場更為阿根納造船廠正式對外試燈，現場200盞燈光同時亮起，讓這座文化資產展現另一種迷人的新風貌，現場觀眾驚呼連連。

市長林右昌指出，潮藝術已經辦了5年，今年加上民間的協助，讓一艘將退役的漁船也成為展場，還透過白天的水幕、夜間的燈光設計，讓大家看到別具風情的阿根納修造船廠。文化局則說，今年潮藝術的最大「亮」點，就是名叫「拾光歲月 阿根納」的作品，更是展區中唯一夜間限定的作品。而這次在正濱漁港「辦桌」開幕，更希望參觀民眾可以感受到來自漁港滿滿的基隆海味及海港式夜景。

這次潮藝術展出地點從基隆文化中心連接到正濱漁港及阿根納造船廠，展期由9月27日至11月8日，多名國內外知名藝術家，13組藝術作品，力邀民眾登上廢棄的鐵殼船，享受基隆獨有的藝術體驗，另外也安排多場導覽活動及工作坊，期盼民眾可以自由地在藝術間流動。

(中時 )