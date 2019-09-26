以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）拼5連霸保有一線生機。總統李佛林（Reuven Rivlin）欲促成納坦雅胡與競選對手甘茨（Benny Gantz）組聯合內閣，以突破上周大選無政黨過半的僵局。由於談判破局，李佛林決定再給納坦雅胡一個自組新政府的機會，但納坦雅胡最多只有6周時間完成組閣。

(工商 )