納坦雅胡 獲組閣機會拚連任 21:532019/09/26 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）拼5連霸保有一線生機。總統李佛林（Reuven Rivlin）欲促成納坦雅胡與競選對手甘茨（Benny Gantz）組聯合內閣，以突破上周大選無政黨過半的僵局。由於談判破局，李佛林決定再給納坦雅胡一個自組新政府的機會，但納坦雅胡最多只有6周時間完成組閣。 (工商 ) #納坦雅胡 #佛林 #機會 #政黨 #僵局 也許您會感興趣 推薦閱讀 權證星光大道－元大證券 啟碁題材熱 H2營運樂觀 04:102019/09/23 證券．權證 大盤震盪走高 15檔台股基金 淨值創新高 04:102019/09/23 投資理財 致富膠囊－關注健康風潮帶來的投資機會 04:102019/09/23 投資理財 民眾黨挨批失根政黨 柯P反問：哪一點沒做到？ 10:522019/09/23 政治 掌握門票衝政黨票 橘營穩賺不賠 00:512019/09/25 政治要聞 解F-35戰機僵局 傳美國對土耳其提新交易條件 16:422019/09/25 國際 郁慕明籲：總統投韓 政黨投新黨 04:092019/09/26 話題觀察 傳接任北市副市長 黃珊珊未否認：樂意幫忙 15:452019/09/26 政治 拉抬政黨票 蔡英文籲支持者投綠 17:102019/09/26 政治 學者評析第三勢力 王金平竟慘輸她 20:502019/09/26 政治 國際熱門新聞 控涉嫌轉運伊朗石油 美對陸最大航運業下重手了 - 國際 賠大了！陸豬瘟損失代價 不亞於戰爭 - 國際 不顧陸反對！美兩院外委會通過《香港法案》 - 國際 惡狠狠死瞪川普沒用！專家：環保少女恐引火上身 - 國際 索國斷交聲明曝光：36年在聯合國努力無成效 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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