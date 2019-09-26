《76号恐怖書店》系列短片《租屋》由小薰（左起）、白潤音、賴澔哲主演。（七十六号原子提供）

改編自超人氣網路小說《恐懼罐頭》，由4部短片成的戲劇《七十六号恐怖書店之恐懼罐頭》，為驚悚、奇幻、懸疑、恐怖類型的影視計畫項目，首季由台灣大哥大 myVideo與七十六號原子共同投資。

首先開拍的《租屋》單元，由《人面魚》導演莊絢維執導，小薰將擔任劇中女主角。日前劇組舉行隆重的開鏡儀式，七十六号原子董事總經理楊志光、台灣大哥大myVideo副總經理李芃君、副處長邵珮如、導演莊絢維、演員小薰、賴澔哲、白潤音均出席。

小薰在劇中首度挑戰「單親媽媽」的角色，詮釋的是情緒低潮的母親，特別把自己心理狀態建設成「為了家人、為了愛去戰勝一切。」她表示，自己很愛溫子仁導演系列的恐怖驚悚電影，尤其像是《厲陰宅》、《鬼修女》之類：「因為電影中的媽媽就是為母則強的典範。」

其實小薰曾當過護士，喜歡跟媽媽朋友們聊天，也常陪可愛的小姪女玩，對媽媽的角色並不陌生，但為了讓自己的狀態更純熟，拍攝前特別跑去照顧侄女，更快進入角色的備戰狀態。

片中表現出色的是9歲童星白潤音，他曾與演出電影《上岸的魚》、《龍先生》、《住戶公約第一條》等片；在《租屋》單元中，白潤音扮演一位關鍵性的聾啞小孩，透過手語傳達危險訊息給小薰。為此他特別上了手語課程，在讀本時就已經完全進入角色狀況，旁邊工作人員與他對談時，他都面無表情，不說話回應。收工後，白潤音才說，「我在工作啊！！我在角色狀態下呀！」讓導演莊絢維為他的專業非常讚賞。

(旺報 )