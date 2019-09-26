晶華國際酒店集團旗下首個設計風格旅店品牌「Just Sleep捷絲旅」台北西門館在邁入10周年之際，耗時近1年、耗資近億元逐樓改裝，近日宣告完成，擁更大休憩餐飲公共空間，融入塗鴉、霓虹、電影街意象等鄰里元素，並設置好拍的打卡點，也更強調西門町商圈導覽和在地美食體驗等服務，讓房客來趟更貼近在地文化的「潮旅程」。

5樓「Just Cafe」擁有聯誼、會議與餐飲功能的LOUNGE。（捷絲旅提供）

台北西門館經重新裝修後，客房數自149間減至143間，讓每層都有公共的主題休憩設施。5樓LOUNGE結合櫃檯、餐廳、交誼和會議功能，將沙發、懶骨頭、吊床椅、餐桌椅交錯擺放，隨性愜意的「客廳感」十足，6樓的「減脂趣」可健身兼紓壓，7樓的「萬花筒」充滿許多鏡面折射下的夢幻視覺效果，堪稱網美必拍的小世界，8樓則是粉紅溫馨的親子區「童遊趣」。

人氣房型「標準雙人房」的兩床以床尾對床尾特殊方式放置，中間擺有沙發，氛圍舒適溫馨。（何書青攝）

8樓的「童遊趣」是讓親子共讀和遊戲的空間。（何書青攝）

全新設計的客房色調繽紛，木料材質讓空間多了些沉穩溫馨氣息，房內還有和大廳街頭塗鴉呼應的壁畫，設計師也特別為客房新增了許多實用型的家具，包括兼具行李架、置物櫃與坐椅功能的木製長條凳，雙人及三人客房的木質矮桌與卡座沙發，三五好友可在此用餐、閱讀、處理商務；客房牆面上有一整排大型木製鈕扣型掛勾，則方便吊掛衣服、隨身背包等物品，兼具展示及收納功能。

房間備品也全面升級，每間客房配備有LED美肌鏡，Kenwood時尚快煮壺，以及Panasonic奈米吹風機。此外，還有網羅全台在地美味的早餐，以及夜晚微醺時光的DIY調酒和螢光派對體驗。

「豪華三人房」空間寬敞，還附有可讓3至4人坐的沙發桌椅區。（捷絲旅提供）

晶華國際酒店集團董事長潘思亮說：「西門町就像一瓶好酒，有年齡但越陳越香，這10年來吸引越來越多國際觀光旅客，所以它不僅有在地文化，也結合很多國際的潮文化，所以我們有必要跟著蛻變。」他表示旗下飯店將不斷隨當地文化演進陸續升級，下個要著手改變的是也將邁入10年的林森店。

捷絲旅總經理陳惠芳則表示：「捷絲旅西門館立足於繁華、熱鬧的西門町，十年歲月裡、乘載逾百萬旅人的行旅回憶，未來，我們希望繼續成為西門町的住宿亮點、也成為旅人旅程中最安心穩定的駐足點。」

台北西門館即日起在官網推出「歡慶西門」住宿專案，12月20日前可用2900元的優惠價格入住精緻客房，並享好禮4選1，選項包含西門館獨家特調雞尾酒、台虎精釀啤酒、捷絲旅專屬購物保冷袋及Just Tour行程。

西門館設計師宇寬設計師郭耀煌（左起）、晶華國際酒店集團董事長潘思亮、臺北市政府觀光傳播局科長陳雅慧、晶華國際酒店集團營運長顧嘉慧、捷絲旅台灣區總經理陳惠芳一同探索西門町。（捷絲旅提供）

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