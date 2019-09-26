重慶市政府今（26）日舉行第五屆人大常委會第十二次會議第二次全體會議，並表決通過人事任命案；其中，新任重慶市人民政府副市長李波是目前重慶市政府領導團隊中唯一一位70後的經濟、法律雙博士。

據陸媒報導，李波原為美國華僑，於2004年返國投入公職，學經歷豐富，除有經濟、法律雙博士背景，還曾在美擔任律師、供職於人民銀行。最引人注意的是，李波是重慶市政府中唯一的70後副市長，為重慶市政府注入年輕力量。

(旺報 )