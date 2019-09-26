重慶市首位70後副市長 學經歷背景超雄厚 22:162019/09/26 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 重慶市政府今（26）日舉行第五屆人大常委會第十二次會議第二次全體會議，並表決通過人事任命案；其中，新任重慶市人民政府副市長李波是目前重慶市政府領導團隊中唯一一位70後的經濟、法律雙博士。 據陸媒報導，李波原為美國華僑，於2004年返國投入公職，學經歷豐富，除有經濟、法律雙博士背景，還曾在美擔任律師、供職於人民銀行。最引人注意的是，李波是重慶市政府中唯一的70後副市長，為重慶市政府注入年輕力量。 (旺報 ) #重慶市 #李波 #市政府 #副市長 #會議 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟十字路口 兩場會議改變大陸 04:102019/09/23 焦點新聞 國外指數期貨贏家專欄－美中談判空窗期 美股多頭再起 04:102019/09/23 證券．權證 《產業》台灣MICE商機夯，觀光局加強拓展亞太市場 15:062019/09/23 財經 氣候外交圓桌會議 聚焦永續投資 04:102019/09/24 產業特刊 大港開唱飆髒話 羅智強一句嗆爆 12:432019/09/24 政治 尋覓接班人 傳柯文哲找黃珊珊出任副市長 15:282019/09/26 政治 傳接任北市副市長 黃珊珊未否認：樂意幫忙 15:452019/09/26 政治 獨》黃珊珊接北市副市長 鄧家基轉任悠遊卡董事長 15:532019/09/26 政治 黃珊珊接台北市副市長？ 親民黨稱無助柯宋合作 18:412019/09/26 政治 林鼎超掌高市府青年局 廣招行銷好手 19:352019/09/26 政治 兩岸熱門新聞 台媒吹爆北京大興機場 陸網狂酸：還缺榨菜茶葉蛋 - 兩岸 中國心強大 殲-10C編隊越珠峰 - 焦點新聞 - 旺報 陸恐終止ECFA？陸委會：執行尚屬平順 - 兩岸 - 工商 美心集團支持港警 遭反送中抗議者抵制 - 兩岸 重慶市首位70後副市長 學經歷背景超雄厚 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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