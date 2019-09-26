國家圖書館宣布27日上午10時起開放在線上查閱蔡英文總統的博士論文電子檔，蔡英文表示，「我不怕抹黑，我也不怕被檢驗」。希望用錯假訊息抹黑她的博士論文、學歷以及我的母校的事情，可以就此結束。

蔡英文今晚在臉書表示，多年前在英國倫敦，在她努力寫著我的博士論文時，收音機裡放的是約翰藍儂的Imagine，和席娜伊斯頓的For Your Eyes Only，「那是一段很難忘的回憶」。

那個時候，她只是個普通的博士生，跟所有台灣的留學生一樣，就是趕快完成博士論文，拿到學位，盡快開啟人生後續的篇章。

她說，作為一個博士研究生，她自然必須思考怎樣的研究，才能對這個世界有所貢獻。當時的世界經濟局勢，貿易保護主義再起，非關稅的貿易障礙衝擊國際經貿秩序；而台灣以外貿為發展重心，這個議題和國家息息相關。所以「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions（不公平貿易與防衛機制）」，就成為她的博士論文題目。

回到台灣後，她有機會發揮所學，除了在大學任教，後來更參與台灣加入WTO的貿易談判團隊。「我的博士論文也許很艱澀，當時的局勢放在現在也許難以體會，但卻是那個年代世界各國所面臨的重要課題」。投入這個領域的博士研究，也成為她後來參與對外談判的專業基礎。

不過，蔡英文表示，當時的她，做夢都沒有想到，有一天會成為總統。更沒想到，當年在倫敦用打字機一字一字、一頁一頁敲出來的博士論文，會在現在成為焦點，甚至成為特定人士抹黑的標的，成為不斷騷擾她的母校的理由。

她譴責質疑她的人「裝睡的人是叫不醒的，惡意的人也不會理會你的解釋」。她說，自己的博士學位來自於倫敦政經學院（LSE）的認定，論文也已經在當年就交付學校，這些都有紀錄可查。甚至，現在LSE的官網上，都還有白紙黑字的紀錄，證實她的博士學位。

蔡英文強調「我不怕抹黑，我也不怕被檢驗。作為政治人物，我們應該要提升台灣選舉的政治文化，而不是一起墮落沉淪」。現在，她將博士論文授權國家圖書館全文公開，提供大家閱覽下載，藉此鼓勵更多年輕學子投入國際貿易領域的研究與探索；「另一方面我也希望，用錯假訊息抹黑我的博士論文、學歷以及我的母校的事情，可以就此結束」。

她也要再次謝謝母校以及指導老師Michael Elliott所提供的學術養分，謝謝前大法官劉鐵錚當年擔任政大法律系主任時，給了她為學校服務的機會，讓她把當年在美國、英國所學的專業和年輕學子分享。更要感謝國家圖書館的協助，讓這本論文可以被公開。

蔡英文表示，藉著這個機會，她要告訴所有埋頭寫論文的年輕朋友，學術研究是一條寂寞的路，辛苦挫折一定會有，但這一切不是為了別人，是為了你自己。「只要願意付出，你的努力絕不會被抹煞。而且，至少你們現在不必再用打字機寫論文了。」

(工商 )