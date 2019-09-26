高雄市長韓國瑜(左)、大甲鎮瀾宮董事長顏清標(右)。（中時資料照,柯宗緯攝）

鴻海創辦人郭台銘自稱奉媽祖託夢要他出來參選總統，並標榜信仰義薄雲天的關聖帝君。可惜，郭台銘在國民黨總統初選敗仗後，違反初選誓言擬獨立參選，打擊藍營團結。對此，銘傳大學公共事務學系助理教授陳欽春提出看法，指顏清標一個人就可以擊退郭台銘。因為，顏喚醒了大家，看清楚什麼叫做忠義、什麼叫關公精神。

據《中評社》報導，陳欽春認為，郭台銘初選敗仗後猶豫要不要獨立參選，影響到韓國瑜的選情。大甲鎮瀾宮董事長顏清標說，你有幫過我兒子、我跪下來謝謝你，現在基於大義挺韓國瑜，這才叫做「庶民語言」，顏清標的形象也跟著扭轉，原來這叫做「大哥」。

顏清標曾表示，國民黨總統參選人初選已經出爐，韓國瑜贏了17%，但有人輸了不甘願，「有錢是他家的事啦！歹性地的快要凍未條」，外界解讀顏清標暗諷郭台銘。顏清標團隊更發出聲明稿澄清，指與郭董私交常懷於心，大是大非必須堅持。並提及王金平院長是他多年老友，王院長固然在清標從政期間多所指點，清標素來深摯感激也不曾忘懷，但國家利益與人民利益永遠重於清標個人。強調他雖無高深學問，卻有忠肝義膽，為了國家前途，他懇請王、郭兩人大局為重，暫忍委屈，以偉大的團結精神，幫助國民黨，幫助台灣，幫助人民，成就必定留名青史的民主典範。

難怪，陳欽春分析政壇第三勢力人物，指講「忠義精神」的顏清標一個人就可以「打死」王金平甚至郭台銘。

(中時電子報)