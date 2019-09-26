東風波動挾帶大量水氣，配合東北風，北部豪大雨又來了！氣象局提醒，北北基宜花民眾要特別留意。(中時報系資料照片)

東風波動挾帶大量水氣，配合東北風，北部豪大雨又來了！氣象局表示，周四晚起至周五(26)日東北部、大台北山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及宜蘭雨勢偏大，北北基宜花民眾要特別留意。新竹以南則維持多雲到晴的天氣，各地早晚有涼意，中南部日夜溫差變大。

氣象局說，周四晚起台灣東方海面移入的水氣會更多，並持續至周五(27日)天整天，桃園以北及東北部地區有斷續降雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，花東也有小範圍降雨，但新竹以南則維持多雲到晴的天氣。

氣象局26日晚間已對台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮5縣市發布豪大雨特報，氣象局提醒，注意瞬間大雨及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

台灣颱風論壇提醒北部民眾，有個東風波動挾帶水氣現正接近中，周五不只基隆宜蘭，北部東部準備轉雨。所謂東風波動，雖然是連低壓都不如的東西，但它挾帶大量水氣，配合東北風，周五北北基、宜蘭、花蓮都會下雨，尤其「北海岸、宜蘭」一帶，雨勢預期偏大，預期北、東部的雨，要到周六後才會緩和。

氣溫方面，各地早晚偏涼，低溫21至25度間，白天北部及東半部地區高溫26到30度，中南部則在31至33度間，稍感悶熱，中南部地區日夜溫差稍大，請適時調整穿著。

另外，台南以北、東南部地區(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，海邊活動請注意安全。

(中時電子報)