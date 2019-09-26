民進黨全代會及黨慶將在9月28日登場，民進黨也廣發邀請函，包括前執政縣市首長及前從政官員，都是觀禮貴賓；據了解，如果沒有意外，前總統陳水扁將在當天下午出席民進黨33歲黨慶活動。

至於前行政院長賴清德是否出席？賴清德回覆記者，尚未決定。

為了2020大選造勢，民進黨將塑造2020大團結氣勢，全代會結合黨慶一起登場，黨慶主軸更著重在「世代對話」，由副秘書長林飛帆等親送邀請函，邀請22位超資深元老等級黨員回娘家。民進黨明天也將召開黨慶記者會，並找來日前通過徵召參選立委的新人一起出席。

最受關注的則是陳水扁、賴清德及已經「心靈退黨」的前副總統呂秀蓮；據了解，由於黨慶叫屬於園遊會性質，政治色彩較低，因此陳水扁下午將會出席。

陳水扁今天也在「新勇哥物語」臉書表示，誠祝民進黨33歲黨慶生日快樂！還記得阿扁在2003年台中黨慶活動上的三大許願嗎？有夢最美，希望相隨。

他說，民進黨33年來的主席人選，除了創黨黨魁江鵬堅辯護律師，因為美麗島事件軍法大審的政治犯還關在牢裡。隨著當事人先後出獄，第二任以降的主席，姚嘉文、黃信介、許信良、施明德、林義雄，加上代理的張俊宏，都是「美麗島世代」的領導階層。

他說，2000年後，辯護律師群謝長廷、阿扁、蘇貞昌，還有游錫堃，都是「後美麗島世代」的代表。2008年以後的蔡英文、卓榮泰則是「後後美麗島世代」的精英。有一天，從野百合到太陽花代有才人出，薪火相傳，生生不息！

扁表示，1999年「台灣前途決議文」明確主張拒絕接受「一個中國原則」，阿扁照樣可以贏得總統選舉。2002年「台灣中國，一邊一國」的提出，也無礙於阿扁總統的連任成功！民進黨人和支持者們，還有什麼好擔心的嗎？！

(中時 )