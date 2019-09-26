一位東京大學的學生表示在東大的法學圖書館，找到了1985年的出版品，上頭記載著蔡英文的博士論文條項，因此認為蔡應有取得博士學位。網路節目主持人彭文正卻質疑，東大生查到的是書目，有書目不一定有書，他在英國高等法律研究院的查詢系統查蔡論文，發現蔡英文的館藏記錄空空如也。

彭文正在《政經關不了》質疑說，書目跟書不一樣，有書不一定就有書目、有書目不一定有書，東大號稱1985年就已經鍵入蔡的書目，有關蔡書目這幾行字，證明從倫敦大學的圖書館 曾經送出一個連結，一本書的書目曾出現在圖書館裡 但是從倫敦大學到東京大學再到全世界各個角落，這本書沒有出現過，直到2019年的3天前出現在總統府記者會，而1個多月前則出現在倫敦大學政經學院圖書館內，但這是倫敦政經學院認證的蔡個人私藏版，跟所謂通過的博士論文一點關係都沒有。

彭文正質疑，東大找到書目這說法，是要讓大家在小細節中鑽不出來，蔡論文爭議得要走到「正規的大馬路」直球對決，就是36年從未出現過博士論文，但不是手稿、書或書目。不管書目是在哪兒找到，倫敦政經學院的圖書館也只找到書目，卻遍尋不到書。

東大生表示，除非蔡英文真的強大到可以偽造1985年的出版品，還記得跨洋連東大的圖書館都要寄藏一本，不然蔡有取得博士學位，似乎毫無疑問。彭文正則質疑，蔡英文沒有偽照日記、私藏本，只是從未交給學校，而是利用公文往返疑，讓倫敦政經學院誤以為已經館藏在圖書館內，造冊之餘就讓別人拿去引用了。至於蔡為何有這麼神通廣大的本事，讓倫敦政經學院沒有送上她的書，就可以有她的書目？坦白講他並不清楚。

彭文正指出，東大的蔡英文書目，其實是摘用英國高等法律研究院（IALS）的查詢系統，全世界有這書目並不稀奇，因為圖書館是互通的。要看到論文才算數，彭文正用英國高等法律研究院的查詢系統查詢論文數位版本，點進去看，兩位LSE應屆畢業生都有館藏論文等相關細節，但蔡英文的館藏記錄則空空如也。

(中時電子報)