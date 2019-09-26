神像由黃里長及呂鄰長請回廟內。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

有信徒24日前往海山福德祠膜拜時，發現神龕內只剩神衣，土地公神像不翼而飛，信徒覺得很詫異，因該廟位於田間小路上，平日僅有附近社區居民來參拜，少有外來民眾，為了釐清狀況，廟方管理委員會先進行內部訪查，但實在找不出原因，昨日19時向桃園警察分局青溪派出所報案。

員警林榮福及許涵喻積極協助調閱監視器，清查出將神像帶走的是胡姓男子，今一早8時許，由副所長林榮貴會同該里黃里長、呂鄰長前往查訪，胡先生見狀嚇了一大跳連忙喊冤，表示是接受廟內鄭姓志工大姐委託，將土地公請回店內要幫忙清潔整理。

因鄭姓志工極為虔誠，近幾年來每年都幫土地公換新神衣，所以他接受委託後，以為廟方已同意，24日清晨將神像請回清潔，不料產生這麼大的誤會。

經員警溝通，雙方誤會冰釋，神像由黃里長及呂鄰長請回廟內，雙方對於員警熱忱協助化解糾紛，均表示感謝之意。

（警方提供/蔡依珍傳真）

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