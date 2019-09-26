稻米達人賽冠軍今（26）日揭曉！台東縣池上鄉的87歲阿公謝美國，首次參賽就勇奪「有機米組」冠軍，台中市烏日區的林凡閔則獲得「好米組」冠軍，都由農委會主委陳吉仲親自頒獎。

農糧署表示，2004年開始舉辦「全國稻米品質競賽活動」，當時僅10個鄉鎮舉辦、近百位農友參賽，迄今經歷16年，賽事已深受農友的重視與期待。本屆參賽人數創下新高，共有63個鄉鎮、943位農友報名，能夠得獎殊屬不易。

贏得「好米組」冠軍的林凡閔年輕時從事廣告工作，父親重病才返家接手種稻事業。去年開始專職種稻，靠著勤奮學習與不斷向專家學者請益，今年便獲得「好米組」冠軍。他表示，未來將續栽種安全、美味的台灣米，供消費者食用。

來自池上鄉的謝美國已87歲高齡，種稻有70多年經驗，被當地人尊稱為「美國伯仔」。無論颳風下雨還是豔陽高照，他每天一早起床就先往田裡鑽，靠著堅定的信念與熱情，栽種有機稻米，守護池上這片美麗淨土。

美國伯仔表示，池上有秀姑巒溪上游奔流而下的好水灌溉，加上土質較黏適合種稻，還有農會專人技術指導，才能種出冠軍米，絕非他一個人的功勞。

謝美國平常熱心地方事務，也是當地宮廟「玉清宮」主任委員。陪同北上的親友則表示，包括中央、地方頒贈的獎金，美國伯仔大約可斬獲110萬元，堪稱名利雙收。

農糧署表示，所有得獎達人均需依據區域環境、氣候與品種特性，把這些條件全部結合，加上全心投入精進栽培技術，才能獲得冠軍殊榮。

此外，林凡閔強調，其實台灣米的品質非常好，很多客戶吃過他的米都說：「不輸給在日本飯店吃到的米飯。」因此他希望國人不要媚外，要盡量吃國產米，支持台灣農業。

(中時 )