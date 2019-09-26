民進黨高雄市議員質疑高雄市議會決議6點之前準時散會是為了保護高雄市長韓國瑜，但事實上，許多縣市的議會幾乎都在5點多散會，甚至還有3點多就散會的。高雄市青工總會副秘書長李昶志指出，前高雄市長陳菊也是5點多就散會離開，「民進黨是忘記了，還是害怕想起來？」

李昶志查了高雄市議會網站大會資訊會議記錄，在第二屆由前議長康裕成主持市長施政報告後，針對陳菊的施政報告質詢。高雄市議會第2屆第1次定期大會第2次會議，104年3月30日，上午9時32分開會，下午5時21分散會。高雄市議會第2屆第1次定期大會第3次會議，104年3月31日，上午9時33分開會。下午5時56分散會。

李昶志質疑，在康裕成主持下，陳菊前市長施政報告質詢，在六點之前就散會，請問這次各黨團協商，在6點準時散會，錯了嗎？為什麼民進黨議員，要如此的反彈，如此的失憶，請民進黨團議員，向高雄市民道歉、向高雄市議會國民黨團議員道歉，向韓國瑜市長及市府團隊道歉。

(中時 )