美國參議院外交委員會今日通過「台北法案」（Taipei Act)，要求行政部門協助我們維繫現有邦交國。然而值得觀察的是，如果「台北法案」日後果真生效成為法律後，我們的邦交國照樣流失，那麼國人就必須警醒，如果美國連花點錢幫我們保住邦交國都沒有意願，一旦台海開戰，還能奢望美國會為我們出兵嗎？

依照「台北法案」，美國行政部門可以用擴大或減少援助的方式，影響我國友邦決策，避免它們被大陸利誘而決定和我們斷交。2005年塞內加爾與我方斷交時，據外交部了解是因為大陸提供2億美元援助作為誘因。理論上未來如果美國運用「台北法案」，面對大陸挖解我方友邦時，給出比大陸更多的錢，應該有機會避免友邦轉向。

但如果到時候，美國把「台北法案」當成裝飾品，連多花幾億美元幫我們保住邦交國都捨不得，試想，一旦台海開戰，美國真的要派兵介入，所花的軍費和軍人罹難的補償金額是外交花費的多少倍？第二次波灣戰爭美國光是軍費就花了1500億美元，還沒有算上軍人退伍後給的補貼費用。此外派兵承受國內民意輿論的反彈和壓力又是外交上花一點錢的多少倍？

所以倘若「台北法案」日後真的生效了，就可以成為一個美國是否有心保衛我們的好指標，倘若我們邦交國依舊持續減少，將證明顯然美國連花點小錢都不願意，不願意花小錢，卻會願意付出花大錢、犧牲人命、面臨國內輿論反彈總統無法連任的代價，在台海爆發戰爭的情況下出兵救我們跟共軍對打？顯然不合理。而在美國缺乏保衛我們的意願與能力的前提下，改善兩岸關係，降低中共動武機率，將成了保衛台海和平的不可或缺必要手段。

(中時 )